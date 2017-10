De correctionele rechtbank van Antwerpen buigt zich morgenover een 22 jaar oude moord in een café in de Antwerpse stationsbuurt. De beklaagde kon pas jaren later aan de feiten gelinkt worden via een vingerafdruk op een bierflesje. Hij ontkent iedere betrokkenheid. De feiten speelden zich op 18 april 1995 af in café Italia 90 aan de Breydelstraat in Antwerpen. Het 24-jarige slachtoffer Zoran Cokrev kreeg het aan de stok met een andere klant. Die haalde een vuurwapen boven en schoot de twintiger in de hals en de buik. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De schutter had intussen de benen genomen. Zijn flesje bier stond nog op de toog en daarop werd een vingerafdruk aangetroffen. Die leverde pas jaren later een match op met een Serviër, die internationaal geseind werd. Hij liep in 2010 tegen de lamp, toen hij op een trein in Hongarije gecontroleerd werd. De man belandde in de gevangenis van Antwerpen, maar ontkende dat hij het slachtoffer had doodgeschoten. Hij mocht na een half jaar voorhechtenis de gevangenis verlaten, mits betaling van een borgsom van 25.000 euro. Maandag start zijn proces.