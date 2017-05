Uitbater sekscinema veroordeeld tot straf en boete met uitstel

De uitbater van een sekscinema in de Antwerpse stationsbuurt is vandaag veroordeeld tot een jaar cel en 6.000 euro boete, beide met uitstel. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat Erik A. minstens twee prostituees in zijn zaak had laten werken.

De zaak ging aan het rollen op 7 december 2016, tijdens een controle van de politie in Planet Sexy aan de Breydelstraat. De hygiëne in de sekscinema liet te wensen over: de zetels en de vloer in de filmzaal op de tweede verdieping zaten onder de spermavlekken. Ook in de gang naar en in de darkroom zelf werden dezelfde vaststellingen gedaan. In de filmzaal op de eerste verdieping werd de politie aangesproken door een transseksuele prostituee. Ze bekende spontaan dat ze haar seksuele diensten aanbood aan bezoekers en dat de uitbater daarvan op de hoogte was.

Klanten bevestigden dat er aan betaalde seks werd gedaan in de darkroom, de cabines en de filmzalen. Het was algemeen geweten dat prostituees die er wilden werken, 30 euro van hun daginkomsten moesten afstaan aan Erik A. Bij eerdere controles op 8 januari 2015 en 9 maart 2016 had de politie er ook al een prostituee betrapt. Ze had zes condooms en 385 euro cash op zak. De beklaagde, die sinds 1995 eigenaar is, ontkende dat hij prostituees in zijn zaak liet werken. Aan de ingang van Planet Sexy, in de cinemazalen en op de toegangstickets stond duidelijk vermeld dat prostitutie er verboden is. Wie zich niet aan de regels hield, moest zijn zaak verlaten. De rechtbank vond zijn verklaring dat hij niet op de hoogte was van de prostitutie ongeloofwaardig. Het openbaar ministerie had de sluiting van de zaak gevorderd, maar de rechtbank ging daar niet op in.

(foto : Google Street View)