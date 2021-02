Uitbaters van privésauna's starten kortgedingprocedure bij Raad van State

Een dertigtal uitbaters van privésauna's heeft, onder de vleugels van federatie SpaBelgium, een procedure in kortgeding opgestart bij de Raad van State. Op basis van hoogdringendheid staat de zaak komende woensdag al op de agenda.

De privésauna's vragen een vernietiging van een aantal artikels van het ministerieel besluit, waardoor ze opnieuw de deuren mogen openen, en eisen een schadevergoeding wegens inkomstenderving. De sector begrijpt niet dat bepaalde sectoren wel al mogen heropenen, terwijl er in privésauna's geen sprake is van contact met andere bubbels of personen. 'Openbare zwembaden mochten al heropenen en verder zijn B&B's, logies en vakantiehuizen mét privé-wellness ook gewoon geopend. Zelfs de rendez-vous huizen met jacuzzi en sauna zijn open', vertelt Christiaan Janssens, voorzitter van SpaBelgium. Bovendien hebben ook experten, onder wie Marc Van Ranst, aangegeven dat er geen reden is om privésauna's nog langer gesloten te houden.

(archieffoto Pixabay)