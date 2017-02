Uitbating Forensisch Psychiatrisch Centrum toegewezen aan FPC Gent

Er is een uitbater gekozen voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever. De overheidsopdracht voor de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum is toegewezen aan nv FPC Gent.





Dat centrum is al maanden klaar, maar staat gewoon leeg omdat er nog geen uitbater was. De ministerraad heeft die vandaag dus aangesteld en nu kan er eindelijk schot in de zaak komen. Zo worden de eerste geïnterneerden verwacht tegen het midden van komende zomer. In het centrum op Linkeroever zal plaats zijn voor 182 geïnterneerde patiënten.