Uitbating inloopcentrum De Vaart blijft voor beroering zorgen

De uitbating van inloopcentrum De Vaart blijft voor beroering zorgen. Oppositiepartij PVDA dient opnieuw klacht in tegen de toewijzing aan privéfirma G4S Care.

Volgens de linkse oppositiepartij loog G4S tijdens de procedure en er zou ook niet met een externe jury zijn gewerkt. Daarom stapt PVDA opnieuw naar de gouverneur. Dat gebeurde ook al bij de eerste toewijzing, toen schorste gouverneur Berx de vergunning waardoor stad en OCMW hun huiswerk opnieuw moesten maken. PVDA en sp.a uiten ook heel wat twijfels over de expertise van G4S Care. Volgens voorzitter Fons Duchateau is er voldoende garantie dat G4S kwaliteitsvolle zorg zal bieden. Morgen wordt er op de Antwerpse OCMW-raad gestemd over de toekenning.