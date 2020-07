Opflakkering coronavirus in Borgerhout en Deurne "het gaat de verkeerde kant uit"

Vanmiddag is op vraag van gouverneur Cathy Berx een overleg geweest op lokaal niveau.

Volgens Cathy Berx gaat het de verkeerde kant uit en moet er worden ingegrepen. Volgens de gegevens die de gouverneur kon inkijken zijn er opflakkeringen van het coronavirus in Deurne en Borgerhout. Er wordt bekeken of er daardoor geen evenementen moeten afgelast worden of dat er bijzondere veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden. Toelichting door de gouverneur in het ATV-nieuws van 18u30 en online.