In Zoersel was er afgelopen nacht, rond 4 uur, een plofkraak bij een postkantoor. De dieven konden wel geen buit maken. Maar toen de politie aankwam vreesde ze even dat er nog meer ontploffingsgevaar was. Enkel buurtbewoners moesten daarom meteen hun appartement uit. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse, het bleek gelukkig loos alarm. De buurt is wel geschrokken.