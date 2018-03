Uitbreidingsplannen bij Helpper

1 miljoen euro dat is het bedrag dat de Antwerpse start-up Helpper heeft opgehaald, en met die centen heeft het bedrijf grootse plannen om uit te breiden.

Via de website Helpper.be kunnen mensen die, thuis ondersteuning nodig hebben, buurtbewoners vinden die hen willen bijstaan. Ze betalen daarvoor iets minder dan 10 euro per uur. Al 400 Helppers ondersteunen nu 250 klanten. Na een jaar in Antwerpen en Gent wil de start-up uitbreiden naar Brussel en een vierde stad. Helpper gaat ook samenwerken met twee ziekenfondsen, OZ en Partena.

