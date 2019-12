Uitgebrande motor in Te Boelaerpark heeft mogelijk iets te maken met granaataanslag

De Politie onderzoekt of er een verband is tussen een uitgebrande motor vanochtend in het Te Boelaerpark en de granaataanslag in Wommelgem.

De granaataanslag van deze ochtend werd wellicht gepleegd door een persoon op een motorfiets. Even later werd een uitgebrande motor gevonden in het Te Boelaerpark op de grens met Deurne en Borgerhout. De Politie wilde vanochtend hierover niet veel kwijt. Maar vanavond zal er in het programma Faroek een oproep naar getuigen worden gedaan.