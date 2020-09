Uitgebreide terrassen blijven ook in de winter staan

De uitgebreide terrassen van de horeca mogen ook deze winter blijven staan, dat heeft bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA) beslist.

Restaurants en cafés kregen aan het begin van de zomer tijdelijk de toestemming om een groter terras te installeren. Bedoeling was de sector een boost te geven en de afstandsregels te kunnen garanderen. De maatregel is nu verlengd tot 31 maart en heel wat horecazaken overwegen dan ook te investeren in verwarmingstoestellen en overkappingen, om hun cliënteel ook in de winter een warm plekje aan te kunnen bieden. Schrik voor een eventuele nieuwe lockdown tempert bij sommigen echter het enthousiasme. Schepen Kennis wijst er op dat handelaren ook altijd een permanente vergunning kunnen aanvragen.