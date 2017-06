Uitgedroogde hond wordt gered

Tijdens hun patrouille hoorden twee inspecteurs gisteren een hond janken en blaffen in een achtergelaten caravan. Door de gordijnen zagen de inspecteurs de hond liggen. Het was buiten zeer warm en de hond was de hele tijd aan het hijgen. De politie bevrijdde de hond en ze boden het dier onmiddellijk water aan. Bij nazicht in de caravan vond de politie geen water of eten voor de hond. Het beestje is met ernstige uitdrogingssymptomen overgebracht naar een asiel waar het op krachten kan komen. Ondertussen spoort de politie de eigenaar op.