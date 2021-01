De rijscholen en rijexamencentra kunnen overal in België heropstarten. Dat is vanmiddag beslist op het Overlegcomité. Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zitten er voorlopig niet in: het Overlegcomité vergadert opnieuw op 22 januari, wanneer de impact van de feestdagen, teruggekeerde reizigers en de heropening van de scholen duidelijker is, klinkt het.