Uitslaande brand in Boom

In Boom stond deze ochtend in de Advokaatstraat een woning in brand. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar het vuur zou ontstaan zijn in een kamer op het gelijkvloers. De bewoner werd gewekt door lawaai en kon zich in veiligheid brengen.



Hij alarmeerde ook onmiddellijk de buren. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het raam van de woning. De hulpdiensten hebben kunnen vermijden dat het vuur zou overslaan naar de bovenste verdieping en de aanpalende huizen. Er vielen geen gewonden maar de schade aan de woning is wel heel groot.