"Uitspraak arrest Jonathan Jacob kan gevolgen hebben voor werking politiediensten"

Advocaat Jan De Man, die de leden van het Bijzondere Bijstandsteam verdedigt, meent dat het arrest van het hof van beroep een impact kan hebben op de werking van de politiediensten.

De Man had onder meer gepleit dat het BBT een opdracht had gekregen - het in bedwang houden van Jonathan Jacob zodat hij een kalmerende spuit kon krijgen - en dat het niet aan zijn cliënten was om die opdracht in vraag te stellen. Het hof volgde hem daar niet in en oordeelde dat het BBT die opdracht niet zomaar blindelings had moeten uitvoeren, maar met alle omstandigheden had moeten rekening houden en ook andere opties had moeten overwegen, zoals bijvoorbeeld de communicatie met Jonathan weer op gang brengen. "Als er bij iedere dringende interventie eerst over de opdracht moet gediscussieerd worden en als elk lid van de politie-eenheid dan ook nog eens voor zichzelf moet uitmaken of hij zich kan vinden in de beslissing van de teamleider, dan is dat toch niet meer werkbaar? Dit arrest kan een impact hebben op de werking van de politiediensten", zegt advocaat Jan De Man. Hij gaat het arrest met zijn cliënten bespreken en daarna bekijken of er cassatieberoep wordt aangetekend.