Uitspraak correctionele rechtbank: Startbaan Luchthaven Antwerpen werd niet verlengd

De startbaan van de Luchthaven Antwerpen werd niet illegaal verlengd voor de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11). Ook de internationaalrechtelijk verplichte veiligheidszone werd rechtmatig ingericht. Er is geen enkele inbreuk op de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en milieu. Dat heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen afgelopen vrijdag geoordeeld.

Actiegroep Verlenging Nooit en twee omwonenden hadden vorig jaar een dagvaarding ingeleid voor mogelijke bouwmisdrijven. Het Vlaams Gewest, de LOM Antwerpen (de publieke nv verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur), en de twee mee gedagvaarde leidend ambtenaren zijn verheugd dat de rechtbank de vorderingen volledig verwerpt en dat ze worden vrijgesproken.



Ongewone dagvaarding

De actiegroep Verlenging Nooit en twee omwonenden hadden op 11 september 2019 een juridische procedure ingeleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen voor mogelijke bouwovertredingen op de Luchthaven Antwerpen. Het ging concreet om de beweerde verlenging van de startbaan en de beweerde ophoging van de veiligheidszone. Het Vlaams Gewest en de LOM Antwerpen werden daarbij gedagvaard, net als twee leidend ambtenaren van het Vlaams Gewest. De twee ambtenaren werden louter hierbij betrokken omdat ze aan het hoofd staan van hun overheidsdienst en niet vanwege persoonlijke daden. Deze dagvaarding was verrassend om meerdere redenen:

De stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van deze werken werd verkregen op 29 januari 2013. Tegen deze stedenbouwkundige vergunning werd geen enkel administratief of jurisdictioneel beroep aangetekend. Gelet op het definitief en uitvoerbaar karakter van deze vergunning mochten het Vlaams Gewest en de LOM Antwerpen er rechtmatig vanuit gaan dat de werken op basis van deze vergunning konden worden uitgevoerd. De werken werden uitgevoerd conform de bouwvergunning en in april 2016 afgerond. Het was dan ook verrassend dat in 2019, net voor het verstrijken van de verjaringstermijn, de actiegroep Verlenging Nooit en de twee omwonenden vermeende bouwmisdrijven aanklaagden. Dit gebeurde bovendien op een ongebruikelijke wijze, namelijk aan de hand van een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Over de vermeende verlenging van de startbaan was eerder al discussie. Een tegensprekelijke opmeting door drie landmeters bevestigde in 2016 ondubbelzinnig dat de start- en landingsbaan van de luchthaven niet werd verlengd. De startbaan was historisch, en is vandaag nog altijd, 1510m lang.

Het Vlaams Gewest, de LOM Antwerpen en de twee betrokken leidend ambtenaren stellen vandaag verheugd vast dat de rechtbank hen vrijspreekt.



Ondertunneling Krijgsbaan en aanleg veiligheidszone

In 2016 werd de Krijgsbaan (R11) naast de luchthaven ondertunneld voor de aanleg van een veiligheidszone achter de startbaan: een zogenaamde RESA (Runway End Safety Area). Deze veiligheidszone is een Europese en internationale verplichting, maar was voordien niet aanwezig op de luchthaven. De RESA heeft o.a. als doel om vliegtuigen die - bijvoorbeeld omwille van technisch defect- niet tijdig in de lucht geraken, de nodige marge te geven om veilig tot stilstand te komen. Voor 2016 werd het verkeer op de Krijgsbaan (R11) die vlak achter de startbaan liep, stilgelegd op het ogenblik dat er een vliegtuig vertrok. De ondertunneling van de R11 door het Vlaams gewest maakte komaf met die gevaarlijke situatie en zorgde voor de nodige ruimte voor de aanleg van een RESA.

Publiek-private samenwerking

Sinds 27 oktober 2014 wordt de Luchthaven Antwerpen beheerd via de LOM-LEM structuur. De overheid is via een publieke nv (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij of LOM) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthaven. Het privébedrijf EGIS staat als luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.

Over Luchthaven Antwerpen

De Luchthaven Antwerpen vervult een cruciale rol binnen het Vlaamse luchthavennetwerk. De luchthaven zet in op zakelijk en toeristisch passagiersverkeer. Daarnaast vervult ze een belangrijke rol op het vlak van de opleiding van piloten, luchtvaarttechnici en luchtverkeersleiders. De locatie, vlakbij de stad Antwerpen, is een belangrijke troef, net als de efficiëntie, soepelheid en snelheid die de luchthaven aan haar klanten aanbiedt. De luchthaven creëert jaarlijks een toegevoegde waarde van 85,2 miljoen EUR en is met haar 1.090 arbeidsplaatsen een motor voor de lokale tewerkstelling. In 2019 telde de luchthaven 306.330 passagiers, een record voor de luchthaven.