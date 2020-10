Uitstel niet-dringende ingrepen in ziekenhuizen

De verschillende overheden vragen de ziekenhuizen tegen 2 november het aantal bedden voor covidpatiënten te verhogen en niet-dringende operaties die planbaar zijn, gedurende vier weken uit te stellen. Dringende operaties en vitale behandelingen blijven doorgaan. Dat werd vrijdag bekendgemaakt na het Overlegcomité dat strengere maatregelen besliste in de strijd tegen het coronavirus.

'Wij sluiten elke dag omzeggens een ziekenhuis voor andere zorg dan covid', verwees minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) naar het stijgende aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. 'De mensen en handen in de zorg zijn moe. De kracht van de storm hebben zij volstrekt niet in handen. Die ligt in onze handen. Als we onszelf en anderen beschermen, is er een kans dat de kracht afneemt.'

De ziekenhuizen wordt alvast gevraagd vanaf maandag de niet dringende operaties die in de agenda kunnen worden ingepland, uit te stellen. Dat zou gelden voor vier weken, maar met een evaluatie na twee weken. Dringende operaties en vitale behandelingen - een chemokuur, nierdialyse of revalidatie - gaan wel door. 'Blijf gaan. Je bent in goede handen in het ziekenhuis', benadrukte Vandenbroucke.

Het is ook de bedoeling dat ziekenhuizen tegen 2 november het aantal bedden voor coronapatiënten verhogen. Het gaat om 1.200 bedden op intensieve zorgen en 7.200 bedden buiten intensieve zorgen. Ook voor niet-covidpatiënten is sprake van 300 extra bedden op intensieve zorgen voor andere dringende ingrepen. Het militaire ziekenhuis staat ook paraat om de andere ziekenhuizen te ontlasten en mensen met brandwonden op te vangen.

(archieffoto Pixabay)