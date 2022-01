Na de wisselvallige resultaten van de voorbije weken heeft basketeersteklasser Antwerp de samenwerking met hoofdcoach Christophe Beghin in onderling overleg stopgezet, zo meldt de club vrijdag. Luc Smout, aan de slag bij de opleidingsploeg van de Giants, neemt tijdelijk over. Randy Oveneke blijft assistent-coach. Het duo moet de Antwerp Giants klaarstomen voor de kwartfinales van de Beker van België, volgende week tegen Kangoeroes Mechelen. 'We willen coach Beghin vooral bedanken voor al het geleverde werk in deze moeilijke coronatijden. We wensen hem alle succes in de toekomst. De komende dagen gaan we intensief op zoek naar een vervanger. Voorlopig nemen coaches Smout en Oveneke de coaching van het eerste team waar', aldus voorzitter Björn Verhoeven. Beghin speelde in de seizoenen 2008-2010 en 2016-2017 voor Antwerp Giants. Van 2017-2019 was hij assistent-coach onder Roel Moors en in 2019 werd hij hoofdcoach. In de BNXT League is Antwerp na twee nederlagen in de laatste vijf duels naar de tweede plaats gezakt, op één punt van leider Oostende. In de FIBA Europe Cup leden ze woensdag een derde nederlaag op rij. In groep J staan ze dan ook puntenloos op de laatste plaats.Foto Belga