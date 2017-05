De stad wil dat alle kinderen van het lager onderwijs een fietsexamen afleggen. Vroeger deed maar een beperkt aantal scholen dat. Vooral in een drukke stad als Antwerpen is fietsvaardigheid en kennis van de verkeersregels van immens belang. Zeker bij de kinderen. En daarom beginnen ze er in de scholen al heel vroeg mee.