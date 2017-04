Paasuittocht is begonnen

Vanochtend was het opvallend stil op de wegen in en rond Antwerpen, maar vanaf 10 uur is daar verandering in gekomen. Het is nu aanschuiven op de Ring richting Gent en ook op de E19 is het druk vanaf Brecht.

Op de Ring moet je aanschuiven in de richting van Gent. Enkele kleine incidenten, maar vooral de uittocht voor het lange weekend is verantwoordelijk voor de verkeersdrukte. Ook op de E19 en E313 moet je rekening houden met vertaagd verkeer richting ring. En in de andere richting moet je filerijden van Linkeroever tot Antwerpen Oost. Vermoedelijk zal naar de avond toe de drukte nog toenemen.

De actuele situatie is te volgen op de website van het verkeerscentrum.