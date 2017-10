Bij het droogleggen van de kasteelvijver in het Park van Brasschaat liep het afgelopen weekend alweer mis. Honderden spartelende vissen kwamen op het droge terecht en dat zorgde voor grote verontwaardiging. De aannemer had blijkbaar een inschattingsfout gemaakt bij het verder leegpompen van de parkvijver. Vrijwilligers waren urenlang in de weer om de vissen te redden.De waarnemend burgemeester van Brasschaat, Koen Verberck, heeft inmiddels laten weten dat hij furieus is. Hij roept morgen alle betrokken partijen, op vakantie of niet, samen op zijn kantoor om uit te klaren wie er in deze zaak nog eens in de fout ging. Dit is ongehoord en ongepast aldus de burgemeester, die vindt dat excuses hier op zijn plaats zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.