Uitzendkantoor gaat met mobilhome op zoek naar werkkrachten

Uitzendkantoor Staffing, met een kantoor aan de Noorderlaan in Antwerpen, start met het inzetten van een mobiel kantoor om werkzoekenden te benaderen.

Staffing heeft niet op de hoek van elke winkelstraat een kantoor en dat is een heel bewuste keuze. Zowel de zoektocht naar een nieuwe job als die naar geschikte kandidaten, start meestal online. Hierop zet het uitzendkantoor dan ook volop in. “Als bedrijf moet je meegaan met je tijd, en de tijd dat kandidaten voor een eerste contact een uitzendkantoor effectief binnenstappen behoort grotendeels tot het verleden. Uiteraard blijven fysieke kantoren belangrijk, vooral in de verdere fase van een sollicitatie- of tewerkstellingstraject, maar een kantoor gewoon om instroom te genereren, dat is verleden tijd”, aldus CEO Wim van Cauter.

De technologische nieuwigheden zijn talrijk, toch staat een persoonlijke aanpak bij Staffing centraal. CEO Wim van Cauter: “Persoonlijk contact vinden we bij Staffing cruciaal. Je bouwt als uitzendkantoor ten slotte samen met je kandidaten en uitzendkrachten aan hun carrière, niets is zo persoonlijk als dat. Om dit persoonlijk contact te waarborgen beschikt Staffing over zes kantoren in Vlaanderen, waaronder: aan de Noorderlaan in Antwerpen, en twee in Nederland. Deze bevinden zich allemaal in de periferie van stadscentra, en zijn zo heel vlot bereikbaar. Toch blijven bepaalde geografische zones onbediend. Om dat euvel uit de wereld te helpen werd de Staffing mobilhome in het leven geroepen: een leuke en heel herkenbare mobile office in de kleuren van de groep. Je vindt hem op plaatsen waar (nog) geen vast Staffing kantoor gevestigd is, en ze wel met kandidaten, uitzendkrachten of bedrijven samenwerken. Zo is Staffing bereikbaar voor iedereen.

Multi inzetbaar

Naast een grote flexibiliteit qua regio, biedt een ‘office on wheels’ een uitstekende ondersteuning in de rest van de dagelijkse werking. Zo gebruiken ze dit kantoor ook voor jobdagen, rekruteringsessies of marketingdoeleinden. Deze zomer bijvoorbeeld houdt het mobiel kantoor van Staffing halt in enkele Vlaamse en Nederlandse steden, ondermeer in Antwerpen.