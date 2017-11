Uitzonderlijke boekencollectie van Stijn Streuvels naar Erfgoedbibliotheek

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ontvangt een unieke collectie van meer dan 1000 boeken van Stijn Streuvels. Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting kocht deze boekencollectie van Streuvelsexpert Paul Thiers. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaart deze verzameling boeken en stelt ze beschikbaar voor literatuurhistorisch en boekwetenschappelijk onderzoek.

Naast alle eerste drukken omvat de collectie heel wat zeldzame exemplaren (zoals 4 handpersdrukken van 'Lenteleven' door Jules de Praetere), uitgaven in beperkte oplage (bv. in varianten op diverse papiersoorten), een 80-tal opdrachtexemplaren, bijzondere boekbanden en talrijke vertalingen. In totaal goed voor zo’n 1.339 boeken of 32 strekkende meter. De verzameling overtreft dan ook op alle vlakken wat in andere publieke bibliotheekcollecties van Streuvels aanwezig is.

Op woensdag 3 oktober 2018 wordt de Streuvelscollectie in de kijker geplaatst in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De organisatie van dit publieksmoment wordt een samenwerking tussen de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het Letterenhuis, het Stijn Streuvelsgenootschap en het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.

(bericht en foto : Musea en erfgoed stad Antwerpen)