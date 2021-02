Nieuws Uitzonderlijke geboorte van vijfling in schapenstal

In de schapenstal van het PITO in Stabroek is gisteren een vijfling geboren. Schapen krijgen doorgaans twee lammetjes en de geboorte van een vijfling is erg uitzonderlijk. Op het PITO is het de eerste keer dat zoiets gebeurt. De vijf lammetjes zorgen voor heel wat extra werk in de schapenstal van de school.