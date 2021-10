Nieuws Uitzonderlijke verkoop van 'smalste huisje' van Antwerpen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Om af te sluiten nog een opmerkelijke verkoop... want in hartje Antwerpen staat het bijna smalste huis van de stad te koop. Daar is de eigenaar toch van overtuigd. Het pand beschikt over alle noodzakelijke voorzieningen, over zelfs vier slaapkamers en een binnenkoer. En dat alles op een oppervlakte van 120 vierkante meter.