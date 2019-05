Ultieme clash beslist over lot van Sasja

In het handbal stevenen we in de play-downs tussen Sasja en Hasselt af op een echte thriller.

Wie het eerst drie matchen wint, mag ook volgend seizoen aantreden in de Beneliga. Sasja had de eerste twee wedstrijden gewonnen en stond er dus erg goed voor. Woensdag verloor het dan in Hasselt. Gisteravond hoopten de Hobokenaren het in eigen huis te kunnen afmaken, maar het mocht opnieuw niet zijn. Het werd een razend spannende wedstrijd, die Sasja nipt verloor. 24 - 25 werd het in Sorghvliedt. Volgende week zaterdag volgt de vijfde en beslissende wedstrijd in Hasselt.