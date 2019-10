De Handelsbeurs in het hartje van Antwerpen is in al zijn glorie hersteld. Het historische gebouw stond 18 jaar lang leeg, maar is nu prachtig gerenoveerd. En dat wekt heel wat emoties los. Dat was vanmiddag te merken op de feestelijke vooropening. Het middenplein van de Handelsbeurs zal binnenkort opengaan voor het publiek.