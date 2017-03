Ultratop Streaming Award voor Dimitri Vegas & Like Mike

Dimitri Vegas & Like Mike hebben de Ultratop Streaming Award gekregen, de prijs voor de meest gestreamde artiest van 2016 in België.

Het dj-duo kreeg de award uit handen van minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo. "Dimitri Vegas & Like Mike scoorden grote hits met ‘Hey Baby’ en ‘Stay A While’ en houden zo Lost Frequencies op nipte afstand", zegt Sam Jaspers, directeur van Ultratop, dat de tweede Ultratop Streaming Award uitreikt in samenwerking met de Belgian Entertainment Association (BEA). "’What Is Love 2016’ van Lost Frequencies was wel het meest gestreamde lokale nummer in 2016". K3, Oscar And The Wolf en Tourist LeMC vervolledigen de top 5 van meest gestreamde lokale artiesten in 2016.

Uit de cijfers van BEA over de Belgische muziekmarkt in 2016 blijkt overigens dat streaming een hoge vlucht aan het nemen is. Streaming is in België goed voor een omzet van bijna 40 miljoen euro, een groei van 64 procent ten opzichte van 2015, en goed voor een marktaandeel van 33,5 procent.