Umicore heeft al zo'n 200 huizen opgekocht in de wijk Moretusburg in Hoboken. Dat is iets meer dan 90 procent van de zone waar het metaalverwerkend bedrijf een groene bufferzone wil creëren omdat de loodwaarden er te hoog liggen. De mensen die nu nog overblijven zien het met lede ogen aan: de wijk begint meer en meer op een spookdorp te lijken.