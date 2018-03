Umicore-personeel verwittigt politie voor mannen met wapens

Zaterdagavond werd de Antwerpse politie gecontacteerd door personeel van Umicore in Hoboken. Zij hadden langs de Adolf Greinerstraat in Hoboken personen gezien voorzien van een zaklamp en mogelijk in het bezit van wapens. Er kwamen verschillende ploegen ter plaatse, die vier verdachten konden identificeren en ontwapenen. Na controle bleken de vier in het bezit van 'airsoft' wapens, die van op afstand en in het donker nauwelijks onderscheiden konden worden van echte wapens. Ze hadden deze recent aangekocht en wilden oefenen op een braakliggend terrein. Zij kregen een PV voorgeschoteld en de duidelijke boodschap om niet met wapens rond te lopen op openbaar domein.