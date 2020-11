Beerschot-supporter veroordeeld voor antisemitische uitlatingen

De Antwerpse correctionele rechtbank heeft begin deze maand antisemitische uitspraken van een voetbalsupporter van het toenmalige Beerschot Wilrijk op Facebook veroordeeld als het verspreiden van denkbeelden gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat, en het aanzetten tot haat of geweld. Dat meldt het interfederaal gelijkekansencentrum Unia woensdag.

Aan de vooravond van een voetbalmatch had de veroordeelde - een supporter en voorzitter van de supportersvereniging van Beerschot Wilrijk - via Facebook opgeroepen om een omstreden lied te zingen. "Onder zijn Facebookbericht werden enkele haatdragende reacties tegenover Joden gepost. Deze reacties gingen over Hitler, het 'jagen op joden' en de Holocaust", aldus Unia.

De rechter oordeelde op 4 november dat de uitspraken getuigen van een gebrek aan verantwoordelijkheid als voorzitter van een supportersvereniging. Volgens de rechter gaan de uitlatingen ook in tegen een tolerante maatschappij en dragen ze bij tot het denigreren van een bevolkingsgroep op basis van afkomst.

Op 31 maart 2018 werd al eens een proces-verbaal opgesteld tegen de supporter in kwestie nadat hij de Hitlergroet had gebracht tijdens de match van Beerschot Wilrijk tegen Eupen. "Antisemitisme blijft een probleem", stelt Els Keytsman, directeur van Unia. "Wij nemen feiten van deze aard ernstig. We openden dan ook een dossier hierover en stelden ons burgerlijke partij. Er kan in de voetbalsport geen plaats zijn voor antisemitisme, racisme of andere uitingen van discriminatie."

De rechter achtte de feiten bewezen en veroordeelde de beklaagde tot een werkstraf van 50 uur. Aan Unia werd provisioneel 1 euro toegekend voor de morele schade en 100 euro voor materiële schade. De veroordeelde Beerschotsupporter moet ook 240 euro aan rechtsplegingskosten betalen.

(Bron en foto: © Belga)