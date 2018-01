Unicum op Antwerps Boksgala: 2 Belgische boksers strijden om Europese titel

Zijn uitdager is de Luikenaar Geoffrey Battello. Dit is een unicum in België want het is de eerste keer dat 2 Belgische boksers tegenover elkaar staan voor de EBU-titel (European Boxing Union). Naast deze clash bestaat het programma uit 8 amateurkampen en 3 elitekampen, met stuk voor stuk boksers die coach Renald De Vulder traint.

Yves Ngabu, de nieuwste aanwinst voor het team van coach Renald De Vulder en tevens zoon van gewezen Anderlecht-speler Demba Ngabu, is ongeslagen op zijn 18 kampen, waarvan 13 met KO. Zijn tegenstander, Geoffrey Battelo, officiële uitdager voor deze titel, is een ervaren rot in het vak met zijn 37 kampen waarvan 32 gewonnen wedstrijden en 28 met KO. Deze 2 toppers nemen het tegen elkaar op tijdens het Antwerps Boksgala. Het wordt een unieke clash omdat het de eerste keer in de geschiedenis van de EBU is dat 2 Belgen tegen elkaar strijden voor deze titel.

Ook ‘Mr TNT’ Meriton Karaxha, die vorig jaar de Belgische titel naar Antwerpen haalde, zal opnieuw van de partij zijn. De naam zegt het zelf al, van zijn 16 overwinningen op 20 kampen waren er 6 knock-out.

Antwerps Boksgala

zaterdag 27 januari 2018 om 19 uur

Arenahal, Arenaplein 1, 2100 Deurne

Tickets via www.antwerpsboksgala.be

ringplaats: 52,75 euro



tribuneplaats: 31,85 eur

