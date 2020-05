Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) hoopt tegen volgend weekend alle woonzorgcentra getest te hebben op Covid-19. Dat zei hij in De Zevende Dag op Eén. Die cijfers zijn erg belangrijk voor er een volgende stap in de versoepeling kan komen. "Toen twee weken geleden de discussie over het bezoek gevoerd werd, keken we naar de testresultaten op dat ogenblik. We stonden nog maar aan het begin om massief te gaan testen in de woonzorgcentra, dus toen was men daar absoluut niet klaar voor", aldus Beke. "Vandaag zien we in de cijfers dat we naar een andere situatie evolueren. We hopen in Vlaanderen tegen volgend weekend al onze woonzorgcentra getest te hebben. We zijn intussen ook aan het testen in de instellingen voor gehandicapten en in de jeugdhulp. Dat heeft ertoe geleid dat men daar vanaf morgen bezoek kan hebben." Toch is elke situatie verschillend, benadrukte Beke. "Het moet telkens ook in de instelling zelf worden geëvalueerd. Het hangt af van de infrastructuur, van de besmettingsgraad in de instelling, ... Er zal ook overleg zijn met het personeel." Foto Belga