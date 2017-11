Uniek concert Bryan Ferry met Metropole Orkest op 7 juni in Lotto Arena

De Britse muzieklegende Bryan Ferry komt terug naar België voor een zeer bijzonder concert. De voormalige frontman van Roxy Music staat op 7 juni 2018 samen met het Metropole Orkest in Lotto Arena, Antwerpen. Tijdens dit concert speelt de zanger zijn grootste hits, enkele covers en ook minder bekende parels uit zijn omvangrijk oeuvre.

De invloed van Bryan Ferry op de hedendaagse popmuziek kan niet genoeg benadrukt worden. Sinds zijn debuut met Roxy Music in 1972, wordt Ferry internationaal geprezen als een van de meest vernieuwende en stijlvolste muzikanten uit de pop- en rockmuziek.

In zijn lange carrière combineerde Ferry op subtiele wijze Amerikaanse glamour en Europese verfijning en groeide hij uit tot een uniek stijlicoon dat tegelijk klassiek en hedendaags aanvoelt.

Bryan Ferry, het Metropole Orkest en de Lotto Arena zijn alvast klaar voor tijdloze versies van "Slave to love”, "Ladytron”, "More than this”, "Avalon”, "Love is the drug”, "Virginia Plain”, "Do the Strand” en "Jealous Guy”.

De voorverkoop voor dit uniek concert start nu vrijdag 1 december om 10u via www.greenhousetalent.be.



(Bericht en foto : Greenhouse Talent - © Matthew Becker)