Bij brasserie De Bosrust in Essen kun je sinds vorige week weer terecht in een gigantische maisdoolhof. Gedurende anderhalf uur kan jong en oud zijn weg zoeken langs de al dan niet doodlopende paden. Bezoekers kunnen dan meteen ook deelnemen aan een wedstrijd waarbij ze mooie prijzen kunnen winnen. Al sinds 2007 zochten duizenden bezoekers hun weg door het jaarlijkse maisdoolhof in de Horendonkse bossen. Uitbater Bram Gilens, uitbater van taverne De Bosrust, zorgt ervoor dat het doolhof urenlang zoekplezier oplevert. Het maisdoolhof is dan ook 2 hectare groot en zo’n 5 kilometer lang. Dat betekent dus lang zoeken en raadsels oplossen. Pure fun voor jong en oud. Wie het liever over een andere boeg gooit, kan een balletje slaan in de minigolf, ravotten in de grote speeltuin, deelnemen aan een huifkartocht of gezelligvertoeven op het terras met buitenbar. Bij slecht weer kunnen kinderen ook terecht in de binnenspeeltuin. (video Margo Tilborghs)