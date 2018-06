Uniek overnachten op mooie plekjes in de provincie

Voor het elfde jaar op rij kan je logeren op de mooiste plekjes in de provincie Antwerpen én dat in een unieke setting. Het kan met een eigen tent, in een cocoon, in een pit en vanaf dit jaar ook in een blokhut.



De echte aftrap van Terra Nova wordt gegeven in het Arboretum in Kalmthout. Van begin juni tot eind september kan je er met twee in een cocoon overnachten. Maar enkel in het weekend van 23 en 24 juni is er plaats voor wel 200 kampeerders tijdens de Onenightstandtand in de prachtige plantentuin. Er zullen hapjes zijn, een kampvuur, een gezellige zomerbar, een lekker ontbijt en een taichi-sessie. De ideale omstandigheden om nieuwe mensen te leren kennen.

Meer informatie kan u hier vinden.

Bron: Provincie Antwrpen / foto: Thomas Geuens