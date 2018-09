Unieke belevenis: Met 400 overnachten in de Kathedraal

Met meer dan 400 samen overnachten in de kathedraal. Het kon gisteren tijdens het acht uur durende concert "Sleep" van Max Richter. Bezoekers konden vanaf middernacht tot acht uur vanochtend kiezen of ze wilden genieten van de muziek of wilden slapen in de kathedraal. Met het ambitieuze 8 uur durende project Sleep heeft componist Max Richter geprobeerd de 8 uur slaap die een mens nodig heeft in muziek te vatten. Een zeer bijzonder project waar hij, volgens de bezoekers, bijzonder goed in geslaagd is.