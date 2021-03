Unieke kans: ga het Paleis op de Meir bewonderen

Het Paleis op de Meir in Antwerpen, een 18de-eeuwse stadspaleis dat ooit nog in handen was van Napoleon, gaat van 13 april tot 9 mei uitzonderlijk open voor het grote publiek. Erfgoedorganisatie Herita, dat het complex beheert, plaatste de collectie empire meubilair terug nadat verschillende exploitanten de voorbije jaren in het paleis waren gevestigd en wil het stuk erfgoed nu weer (kort) laten bewonderen. Tickets zijn beschikbaar vanaf 6 april.

De laatste keer dat bezoekers een gemeubeld Paleis op de Meir konden bezoeken dateert van 2013. "In afwachting van een nieuwe invulling plaatsten we het meubilair terug en willen we iedereen uitnodigen om dit prachtig stuk erfgoed opnieuw in volle glorie te ontdekken", zegt Matthias Francken, algemeen directeur van Herita. "Voor de openstelling kunnen we rekenen op tal van vrijwilligers. Zij zullen alles in goede banen leiden. Het bezoek verloopt aan de hand van QR-codes. Bezoekers kunnen deze met hun eigen smartphone scannen en krijgen dan tekst en uitleg door een professionele gids. Zo verloopt het bezoek coronaproof."

Het Paleis op de Meir werd in 1745 gebouwd op initiatief van ondernemer Johan Alexander van Susteren, maar kwam later in handen van Napoleon. Die liet naar zijn persoonlijke stijl meubilair voorzien door de bekende Parijse meubelmaker Jacob Desmalter, maar verbleef er uiteindelijk nooit zelf. Dat deed de Hollandse koning Willem I wel toen ons land behoorde tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), waarna het kersverse Belgische koningshuis het overnam. Leopold II liet onder meer een imposante spiegelzaal toevoegen. In 1969 deed de koninklijke familie afstand van het paleis om het 'terug aan het volk te schenken'.

Herita beheert het gebouw nu en restaureerde het tussendoor met de opbrengst van de verhuur aan verschillende exploitanten.