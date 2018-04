Unieke kans : sterrenkijken vanop de Schelde

Twee iconen uit Antwerpen, Volkssterrenwacht Urania en Flandria nemen jou zaterdagavond 21 april mee voor een unieke sterrenhemel-vaart op de Schelde! Na een geslaagde proefvaart met Urania-leden en sympathisanten varen we voor het eerst uit met het grote publiek. En met wat geluk ga je gratis mee. (zie verder in dit bericht)

Om 20u15 scheep je in in het pittoreske havendorp Lillo. Om 20u45 worden de trossen losgegooid en vaar je een uur stroomafwaarts, tot voorbij de Bocht van Bath, aan het Verdronken Land van Saeftinghe.

Voorafgaand aan het vertrek omstreeks 20u is er de mogelijkheid om vanaf het buitendek naar de Maan te kijken met grote verrekijkers. Bij afvaart zie je vervolgens de wondermooie zonsondergang en de planeet Venus. Bij de terugvaart de planeet Jupiter.

Onderweg laten we de lichtjes van de Schelde achter ons en ruilen we een sterrenhemel met ca. 500 sterren in voor één met ca. 2500 sterren! Vanop de twee buitendekken leren de Uraniagidsen je de sterrenbeelden aan met behulp van sterke lichtpijlen.

Tijdens de vaart geniet je bovendien van een spectaculaire fulldome planetariumshow in ons gloednieuwe mobiel planetarium, voor de gelegenheid opgesteld op het voordek van het schip Flandria 24. In de heenvaart krijg je een planetariumvoorstelling over wat er die avond aan de hemel te zien is. In de terugvaart een korte fulldome film over het heelal! (*)

Omstreeks 23u45 meer je weer aan in Lillo.

(*) Onder voorbehoud van gunstige weerscondities - bij veel wind en/of onweer wordt de mobiele koepel niet opgesteld omwille van veiligheidsredenen. In dat geval heb je van ons een gratis planetarium- en fulldome filmvoorstelling tegoed bij Urania in Hove

Technische info planetarium

De varende planetariumopstelling is, afgezien van grote cruiseschepen, uniek in de wereld!

Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale lichtgewicht geodetische dome van 5m diameter met aluminium skelet. In tegenstelling tot de meeste mobiele domes wordt deze niet opgeblazen, maar wordt de ruimte tussen de buiten- en de binnendoek vacuüm gezogen.

In combinatie met een speciaal hiervoor ontwikkelde HD-2K-fisheye-projector geniet je van een planetariumvoorstelling met dezelfde kwaliteit als op het vasteland.

De dome wordt stevig verankerd op het voordek van de Flandria 24 en is volledig waterdicht bij eventueel regenweer.

Technische info sterrenhemel

De sterrenhemel boven de stad Antwerpen is sterk vervuild met licht. Hierdoor zijn er weinig sterren te zien aan de hemel. De Schelde aan het natuurgebied van het Verdronken Land van Saeftinghe is door de afwezigheid van licht(vervuiling) een uitstekende waarnemingsplaats.

Prijs

39 euro per persoon. 60 plussers en jongeren onder 18 betalen betalen slechts 36 euro.

In de ticketprijs is ook één consumptie naar keuze inbegrepen. Tickets kunnen via de website van Urania online gekocht worden.

(kinderen en jongeren onder de 16 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een volwassene.)

Win een duoticket !

Urania en ATV stellen 15 duotickets ter beschikking van de kijkers. De eerste 15 die mailen naar info@Urania.be met in de onderwerpsregel : 'Hemelvaart 21 april - ATV' krijgen gratis een duoticket. Waag uw kans en beleef deze unieke ervaring !

(foto : Volkssterrenwacht Urania)