Vandaag start in het Havenpaviljoen van het MAS een tentoonstelling met een reeks unieke luchtfoto's van de Antwerpse haven. Wat de foto's zo uniek maakt is dat ze zijn genomen vanuit het perspectief van een vlucht ganzen.



TV maker Dieter Coppens vloog in een ultra licht vliegtuigje samen met de ganzen over de haven. Omdat de ganzen van jongsaf getraind zijn om het vliegtuigje te beschouwen als hun moeder blijven ze het overal volgen.

De foto's tonen niet alleen de uitgestrektheid maar ook het verrassend groene karakter van de haven. De tentoonstelling is nog tot 4 mei te zien in het havenpaviljoen. Dan worden de foto's geveild en de opbrengst gaat naar de vogelopvangcentra in Kieldrecht en Brasschaat.