Unieke samenwerking tussen 7 gemeentelijke bibliotheken

Vanaf 2018 kunnen inwoners van de gemeenten Borsbeek, Malle, Ranst, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel met hun bibliotheeklidkaart terecht in de zeven bovenvermelde gemeentelijke bibliotheken. Al sinds 2014 zetten deze bibliotheken zich met de interlokale vereniging Bibburen actief in om activiteiten, opleidingen, collecties … op bovenlokale schaal te organiseren. Op 1 januari zetten ze weer een nieuwe stap in een verregaande samenwerking: één gemeenschappelijk lidmaatschap en bibliotheekreglement.

Vanaf 2021 zullen alle openbare bibliotheken in Vlaanderen aangesloten zijn op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Alle bibliotheken vormen dan samen één grote catalogus die door alle Vlamingen geconsulteerd zal kunnen worden. De tarieven, aantallen, termijnen … zullen echter per stad of gemeente blijven verschillen. Eén algemeen dienstreglement en lidmaatschap voor heel Vlaanderen is niet voor meteen.

De Bibburengemeenten vinden dit een gemiste kans. Met enige begeleiding van de Provincie Antwerpen kwamen ze daarom tot één gemeenschappelijk lidmaatschap en dienstreglement dat voor de zeven bibliotheken geldt. Een unicum in Vlaanderen!

laagdrempelig

Eenvoud en laagdrempeligheid primeren in het nieuwe reglement. Iedereen kan zich bijvoorbeeld kosteloos lid maken in één gemeente, waarna het lidmaatschap automatisch geldt in de zes andere. Elk lid kan 15 materialen gratis uitlenen voor 28 dagen, waarbij niet-gereserveerde materialen 2 maal kunnen worden verlengd. Op die manier zijn grote rekensommen aan de bibliotheekbalie verleden tijd.

Is een bezoeker toch te laat met het terugbrengen van de materialen, dan wordt er een kost van € 0,15 per materiaal per dag aangerekend.

Met het nieuwe dienstreglement hopen de gemeenten hun inwoners een grotere keuzevrijheid en dienstverlening te kunnen aanbieden, waarbij inwoners verder kunnen kijken dan de gemeentegrenzen.

(bericht en foto : Gemeente Zoersel)