Unieke samenwerking tussen provincie Antwerpen en gemeenten over toekomst N70

De provincie Antwerpen stelde vandaag de nieuwe detailhandelsvisie op de N70, de steenweg tussen Antwerpen en Gent, voor. De N70 start op de Blancefloerlaan op Linkeroever.

Uniek is dat de visie samen met de provincie Oost-Vlaanderen en alle gemeentes langs de N70 werd uitgetekend en afgestemd. De visie op baanwinkels en de aanpak ervan is een voorbeeld voor zowat alle Vlaamse steenwegen met (grootschalige) detailhandel.

Het detailhandelsaanbod langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand. De N70 was één van de proefsteenwegen in een project dat een antwoord wil bieden op deze problematiek. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes langs de N70 zocht de provincie Antwerpen naar een beter toekomstbeeld voor steenwegen én dorps- en stadskernen.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie: “Een toenemende detailhandel langs steenwegen zoals de N70 zorgt voor een dreigende leegloop van de handelskernen in vele gemeentes langs die steenwegen. Er is geen nood aan bijkomende retail, want voor elke nieuwe m² retail komt er elders een m² leeg te staan. Samen met de gemeentebesturen van onder andere Zwijndrecht en Antwerpen kiest de provincie resoluut voor een handelskernversterking. Dat vraagt om een doordacht ruimtelijk-economisch beleid. Steenwegen moeten gesaneerd worden, maar in relatie tot wat er best terug naar de kernen gaat. Over de gemeente- en provinciegrenzen heen zijn in een visie voor de N70 in 2030 nu vier zones vastgelegd waar retail niet meer kan of niet meer kan groeien.”

Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit voegt daaraan toe: “De groei van de baanwinkels langs steenwegen genereert een grote druk op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Daarnaast is er ook sprake van een negatief effect op de handelskernen. Daarom is er werk gemaakt van een vernieuwde visie op de positionering van detailhandel. We zetten ruimtelijke ordening en mobiliteit in als hefbomen om de detailhandel binnen en buiten de kernen te versterken. Deze visie overstijgt de gemeentegrenzen en in dit geval ook duidelijk de provinciegrenzen.”

Nieuwe toekomst voor N70 tussen Antwerpen en Gent

De steenweg N70 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

· No go zone

De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst. Bv: huidige open zones langs N70 in Zwijndrecht en op Linkeroever.

· Winkelarme zone

De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 400 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. Bv: zuiden van de Blancefloerlaan.

· Clusterzone

In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg.

· Winkelrijke zone

Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen. Bv. de kern van Linkeroever.

Aangezien Zwijndrecht zijn kernwinkelgebied afgebakend heeft rondom de Statiestraat, blijft de N70 in Zwijndrecht ook winkelarm.

De afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit van retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit), creëert meer open ruimte en bewaart het agrarisch karakter van de omgeving (ruimtelijke ordening).

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande plannen ruimtelijke ordening (RUP’s) en reeds verleende vergunningen blijven bestaan zodat bestaande detailhandelszaken hun rechtszekerheid niet verliezen.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De betrokken provincies en gemeenten gieten deze visie binnenkort in een actieplan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden die ze hebben en de stappen die ze kunnen zetten.

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt zo haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Er is niet alleen intergemeentelijk en interprovinciaal samengewerkt maar ook interdisciplinair. De diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit werkten de visie mee uit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

Er wordt tegen 11 juni een leidraad uitgewerkt zodat de aanpak van de N70 als voorbeeld kan dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Eerder werd ook al de visie op een andere proefsteenweg, namelijk de N10 (Lier-Aarschot), voorgesteld.

(bericht en foto : provincie Antwerpen)