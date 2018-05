Unieke rondleiding Ludo Coeckstadion

Vergeet Barcelona, vergeet Liverpool, want dit weekend kunt u een unieke stadiontour maken op Koninklijk Berchem Sport. De laatste rondleidingen in het huidige Ludo Coeckstadion.

Eind mei wordt het historische stadion van Berchem Sport afgebroken. Het Rooi, nu Ludo Coeckstadion, was vroeger een van de grote voetbaltempels van Antwerpen. Naast 'Den Antwerp' en 'Den Beerschot', was 'Den Berchem' de derde grote club in onze metropool. Met voetbal op het hoogste niveau. Ze hebben zelfs meegespeeld om de landstitel, weliswaar in lang vervlogen tijden. Spelers als Ludo Coeck zijn hun carrière gestart bij Berchem Sport en het was de club die gekend stond voor de jeugdwerking. Maar het stadion verdwijnt en dit weekend kan iedereen nog eens een kijkje gaan nemen, voor slechts 2 euro. De rondleiding duurt anderhalf uur, de supporters kunnen van de gelegenheid gebruik maken om afscheid te nemen, groundhoppers kunnen geschiedenis vastleggen op de gevoelige plaat.

Inschrijven kan via archief@berchem-sport.com. Er is een tour om 10u, 12u en 14u op zaterdag en zondag. Er is ook de mogelijkheid om ter plaatse in te schrijven in de grote tent op het jeugdcomplex. Daar zal het grote 'De Roeck Jeugdtornooi' plaatsvinden.

De inkomsten van de stadiontour zullen gebruikt worden voor de restauratie van de erepoort.

(foto : K Berchem Sport)