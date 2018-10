Twee iconen uit Antwerpen, Volkssterrenwacht Urania en Flandria, nemen je zaterdagavond 27 oktober mee voor een unieke sterrenhemel-vaart op de Schelde.

Om 18u30 scheep je in aan de Londenbrug. Om 19u00 worden de trossen losgegooid en vaar je een uur stroomafwaarts naar Lillo, door de dokken en sluizen van de Antwerpse haven. Nadien vaar je via de Schelde terug naar Antwerpen waar een mooi zicht op de skyline van de stad een knap einde is. Aanmeren gebeurt om 22 uur aan de Waagnatie.

Bij afvaart zie je eerst een wondermooie zonsondergang. Daarna verschijnen de planeten Mars en Saturnus. Bij de terugvaart staat de Maan aan de hemel. Onderweg zie je de lichtjes van de Schelde en kijk je naar de sterrenhemel. Vanop de twee buitendekken leren de Uraniagidsen je de sterrenbeelden herkennen met behulp van een sterke lichtpijl. Tijdens de vaart geniet je bovendien van een spectaculaire fulldome planetariumshow in een mobiel planetarium, opgesteld op het voordek van het schip Flandria 24. In de heenvaart krijg je een planetariumvoorstelling over wat er die avond aan de hemel te zien is. In de terugvaart een korte fulldome film over het heelal. Dat is wel onder voorbehoud van gunstige weerscondities. Bij veel wind en/of regen wordt de mobiele koepel niet opgesteld omwille van veiligheidsredenen. In dat geval voorziet de organisatie een planetarium- en filmvoorstelling binnen op een projectiescherm.

