Meer dan duizend telefoontoestellen en telefoonattributen zijn sinds vandaag te zien in Stabroek. De collectie is het resultaat van ruil 46 jaar verzamelen en bevond zich al die tijd in de veranda en de garage van ex-Belgacom medewerker Michel Van Den Brande.

De verzameling geeft een uniek beeld van de geschiedenis van de telefoon en van de rol die Antwerpen daarin gespeeld heeft.