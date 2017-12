Uniforme signalisatie voor fietssnelwegen in Vlaanderen

Nog meer problemen met het openbaar vervoer, maar dit keer niet door het winterweer maar door een wijziging in de dienstregeling. Zo geraken scholieren die in Rumst de bus nemen, niet meer tijdig op hun examens in hun school in Duffel. De reizigers klagen ook aan dat er naar hen toe niet gecommuniceerd is door de Lijn, noch via de haltes, noch via andere kanalen. Voor de ouders zit er niets anders op dan hun kinderen nu met de wagen naar school te brengen.