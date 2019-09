De politie heeft vandaag in de Diepestraat in Antwerpen-Noord een cannabisplantage opgerold. Het was netbeheerder Fluvius die de politie had verwittigd dat ze vermoedens hadden van een drugsplantage, omdat het elektriciteitsgebruik er opvallend hoog was. Hoeveel plantjes er gevonden zijn, is niet duidelijk. Maar de plantage zou er blijkbaar wel al een tijdje gestaan hebben.