Cameratoezichters van de Antwerpse politie merkten zondagnacht verdachte gedragingen op in de Gemeentestraat. Ze konden via de veiligheidscamera's vaststellen hoe een man de deur van een restaurant intrapte terwijl twee personen (een man en een vrouw) op uitkijk stonden. De inbreker kwam terug buiten met de kassa. Er werden verschillende interventiepatrouilles aangestuurd. Deze konden het drietal onderscheppen in de Van Stralenstraat. Eén van de mannen probeerde zich te verzetten, maar kon door de politie overmeesterd worden. De drie personen, waarvan de twee mannen (42 en 39) illegaal in ons land verblijven, bleken uitvoerig gekend bij de politie. De vrouw (47) stond geseind. Het drietaal werd overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan met het oog op voorleiding op het gerechtshof.