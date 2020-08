Justitie Universiteit Leuven stelt zich belanghebbende partij in zaak Sanda Dia

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De Leuvense universiteit gaat zich belanghebbende partij stellen in de rechtszaak van Sanda Dia, dat is de 20-jarige student uit Edegem die in 2018 overleed tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Nadat hij een reeks vernederingen moest ondergaan.