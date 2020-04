UNIZO blij met verhoging limiet contactloos betalen: "Dit moet een permanente verhoging blijven."

UNIZO is blij met de door de banken aan gekondigde verhoging van de limiet voor contactloos betalen van €25 naar €50. “We zijn al lang vragende partij om contactloos elektronisch betalen in ons land extra te stimuleren, gelet op de achterstand die op dit vlak hebben in vergelijking met heel wat andere landen. Het verhogen van het limietbedrag dat contactloos kan worden betaald, is volgens ons dan ook een bijzonder goede maatregel. Zeker nu het in het belang van ieders gezondheid is om zo weinig mogelijk met cash te betalen. We hopen dat de consument hierdoor meer vertrouwd geraakt met contactloos betalen, waardoor hij ook na de coronacrisis op deze manier blijft betalen."



Het optrekken van de betaallimiet voor contactloos betalen van €25 naar €50 per transactie, (met een totaallimiet van €100 voor opeenvolgende contactloze betalingen) moet volgens UNIZO wel permanent gehandhaafd blijven, en mag dus niet worden teruggeschroefd na de coronacrisis. Ook stelt UNIZO zich vragen bij de geleidelijke invoering, vanaf 14 april, waardoor niet overal tegelijk hogere bedragen contactloos kunnen worden betaald. "Wat voor onduidelijkheid en verwarring kan zorgen bij de consument."



UNIZO wijst er bovendien op dat momenteel nog altijd heel wat van de in omloop zijnde betaalkaarten niet zijn uitgerust met de contactloze betaalfunctie. "We vragen dat de banken deze betaalkaarten versneld zouden vervangen zodat ook iedereen effectief contactloos kán betalen" aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Maar de huidige maatregel is alvast een belangrijke stap in de goede richting."

(foto © belga)