Het Antwerpse DJ-duo Discobaar A Moeder gaat samenwerken met dé dialectambassadeurs van ‘t Stad, KLEIR. Samen hebben ze de handen in elkaar geslagen om 3 T-shirts uit te brengen. KLEIR. wordt de officiële verdeler van de T-shirts, die net op tijd komen voor het optreden van Discobaar A Moeder in de Lotto Arena op vrijdag 11 maart. Discobaar A Moeder, een ondertussen legendarisch Antwerps fenomeen, draait al mee van in 2002. Het begon als een cafégrap van twee bevriende vinylfreaks. Dansbare platen afgewisseld met een Antwerpse oneliner of rijmpje zijn tot op de dag van vandaag de belangrijkste ingrediënten. KLEIR. is dan weer een kledinglabel dat het Antwerps dialect opnieuw op de kaart wil zetten. Een samenwerking was dan ook niet onlogisch. Nick Daelemans van KLEIR.: “Discobaar A Moeder en Antwerpse oneliners gaan hand in hand. Toen we een eerste keer samen zaten, zijn Mathias en ik bijna achterover gevallen van alle quotes die de Ras en de Schele hebben verzameld doorheen de jaren.” De 3 tofste Discobaar A Moeder quotes hebben het uiteindelijk na een bloedstollende publieke stemming op Facebook gehaald: · Lot uwen air in de vestiair · Schudde me da stoofvlees · (Discobaar) A MOEDER Wouter Hoet (de Schele) van Discobaar A Moeder: “Toen de gasten van KLEIR. ons contacteerden, dachten we direct “ja, dit klopt”. Het verhaal zit goed en we zijn enorm content met het resultaat.” De T-shirts zijn te koop op de webshop van KLEIR.: www.kleir.be/discobaar-a-moeder